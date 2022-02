Klettbach Zerstörte Bockwindmühle kann wieder aufgebaut werden

Die Bockwindmühle in Klettbach im Weimarer Land kann wieder aufgebaut werden. Am Mittwochvormittag untersuchten Gutachter im Auftrag der Versicherung die eingestürzte Mühle. Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt (FDP) sagte MDR THÜRINGEN, die Prüfung habe ergeben, dass die Versicherung grundsätzlich bereit sei, den Wiederaufbau mit zu finanzieren. In welcher Höhe sei aber noch unklar. Das werde erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres feststehen. Nach derzeitigen Schätzungen müssten für den Wiederaufbau etwa 500.000 Euro einkalkuliert werden.