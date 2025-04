Die Nacht auf den 26. März 2024 wird Familie Zorn aus Niedersynderstedt im Weimarer Land ein Leben lang nicht vergessen. In dieser Nacht haben das Ehepaar und die beiden Söhne ihr Haus verloren.

Ein Jahr danach steht das Gebäude wieder. In ein paar Wochen können die Zorns wieder einziehen. Hinter ihnen liegen zwölf Monate voller Höhen aber auch Tiefen.

Ein komisches Gefühl hatte ihn geweckt, berichtet Peter Zorn. Es war halb eins in der Nacht, als er vor dem Fenster einen Lichtschein sah . "Das Nebengebäude im Hof brannte und dann ging alles sehr schnell." Der Wind trieb die Flammen in Richtung Wohnhaus und die Hitze brachte ein Fenster zum Bersten.

Giftiger Qualm zog ins Gebäude. Die Flammen haben sich in die Zwischendecken und oberen Etagen gefressen. Die vierköpfige Familie konnte nur noch sich selbst, keine Wertsachen retten. "Innerhalb von Minuten war das Haus völlig verqualmt. Zum Glück war die Feuerwehr aus Magdala schnell vor Ort."

Nur in Schlafanzügen bekleidet standen die vier Zorns vor ihrem Haus. Das Thermometer zeigte minus vier Grad. Es war so kalt, dass das Löschwasser gefror.

Nachbarn boten der Familie Obhut an. Doch an Ruhe war nicht zu denken. Bis 9 Uhr morgens haben die Löscharbeiten gedauert. Dann war klar: Das Nebengebäude war verloren und auch die oberen Stockwerke des Wohnhauses. In der unteren Etage haben Löschwasser und Schaum Möbel und Kleidung zerstört.