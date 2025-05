In Frankendorf im Weimarer Land hat es am Sonntag in einer Recyclinganlage gebrannt. Gegen 15 Uhr war die Feuerwehr zum Brand in der Reeg GmbH ausgerückt. Über dem Ort waren dunkle Rauchwolken zu sehen. Die B7 zwischen Hohlstedt und Umpferstedt ist derzeit noch halbseitig gesperrt.

Bildrechte: Johannes Krey