Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Apolda (Weimarer Land) haben Polizei und Feuerwehr eine 45-jährige Frau nur noch tot bergen können. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, brach das Feuer am späten Montagnachmittag in dem Haus Am Brückenborn in der Innenstadt aus. Die Ursache ist noch unklar. In dem Haus sind den Angaben zu Folge fünf Mieter gemeldet.