Polizei Brand mit Todesopfer in Apolda - Ermittlungen in Flüchtlingsunterkunft dauern an

Hauptinhalt

Ein Mensch kam bei den Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda am Sonntag ums Leben. Wieso der Brand ausbrach, ist weiter unklar. Flüchtlingsinitiativen kritisieren den Rettungseinsatz am Sonntagmorgen.