In der Verhandlung um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Apolda mit vier Toten vor einem Jahr hat ein Gutachter dem Beschuldigten volle Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt attestiert. Der Mann habe zwar eine schwere Persönlichkeitsstörung, und auch eine Schizophrenie könne nicht komplett ausgeschlossen werden, sagte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Peter Kudlacek, am Montag vor dem Landgericht Erfurt.