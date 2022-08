Bei dem Brand im Mehrfamilienhaus war am frühen Sonntagmorgen ein 53-jähriger Mann ums Leben gekommen, als er aus Angst vor den Flammen aus dem Fenster sprang. Drei weitere durch die Flammen entstellte Tote wurden am Sonntag und Montag in dem ausgebrannten Dachgeschoss entdeckt. Zudem wurden fast zwei Dutzend Menschen teils schwer verletzt.