In der Nacht zu Mittwoch hat ein Hund in Reisdorf im Weimarer Land eine junge Familie geweckt und ihr vermutlich das Leben gerettet. Nach Polizeiangaben war in der Küche ein vom Netzteil getrennter und ausgeschalteter Laptop in Brand geraten. Die Mutter habe sich und die zwei Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der Familienvater habe das Feuer eigenständig gelöscht.

Ein Laptop hatte in der Kücher der Familie Feuer gefangen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Shotshop