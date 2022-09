Gottesdienst Trauerandacht für Opfer nach tödlichem Brand in Apolda

Hauptinhalt

Am Freitagabend ist in Apolda mit einem Trauergottesdienst der Opfer der Brandkatastrophe in Apolda gedacht worden. Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus waren am vergangenen Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Knapp zwei Dutzend Personen wurden teils schwer verletzt, darunter auch zwei Feuerwehrleute.