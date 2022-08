Nach dem verheerenden Wohnhausbrand mit vier Toten in Apolda wird gegen einen 35 Jahre alten Tatverdächtigen wegen Mordes und Brandstiftung ermittelt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt am Dienstagvormittag mit.

Die Staatsanwaltschaft werde Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Mann stellen, sagte Sprecher Hannes Grünseisen. Voraussichtlich am Nachmittag werde der Verdächtige dem Haftrichter am Amtsgericht Erfurt vorgeführt. Der 35-jährige bulgarische Staatsbürger war am Montag vorläufig festgenommen worden.