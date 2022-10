Nach dem Brand mit vier Toten in Apolda wird die Staatsanwaltschaft nicht gegen Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) ermitteln. Wie die Behörde in Erfurt am Freitag mitteilte, seien keine strafrechtlichen Verstöße erkennbar.

Bei dem Feuer in einem Wohnhaus in Apolda Ende August waren vier Menschen gestorben, etliche wurden verletzt. Bildrechte: Johannes Krey/MDR