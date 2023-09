Die Staatsanwaltschaft hat gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Apolda eine lebenslange Freiheitsstrafe unter anderem wegen vierfachen Mordes gefordert. Der 36-jährige Bulgare hatte nach Auffassung des Staatsanwalts im August letzten Jahres ein Haus in Brand gesetzt , weil ihm mehrere Bewohner 250 Euro schuldig geblieben waren. Bei dem Brand waren vier Menschen gestorben.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte der Mann heimtückisch und habe wegen gerade mal 250 Euro den Tod vieler Menschen in Kauf genommen. In dem Haus befanden sich zur Zeit des Brandes rund 45 Menschen. Deshalb komme nur eine Verurteilung wegen Mordes in Frage.