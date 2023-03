Nach dem Brand in Apolda mit vier Toten hat der Beschuldigte die Tat zu Beginn des Gerichtsverfahrens gestanden und bereut. Er habe niemanden umbringen wollen, sagte der 36 Jahre alte Bulgare vor dem Landgericht Erfurt. Nach der Tat habe er geweint.

Er sei im vergangenen Sommer mit zwei Benzinkanistern in das Mehrfamilienhaus gegangen. Dann habe er einen Rucksack neben die Kanister im Treppenhaus gestellt und angezündet. Damit habe er Schaden anrichten, aber niemanden töten wollen.

Zuvor hatte der Beschuldigte in dem Sicherungsverfahren seine Kindheit in einem bulgarischen Waisenhaus geschildert. Es habe viel Gewalt und keine Bezugsperson gegeben. Nach der achten Klasse lebte er nach eigenen Angaben zeitweise auf der Straße und in Kellern. Mit Schrottdiebstahl hielt er sich demnach über Wasser.