Brandstiftung wahrscheinlich Tödlicher Brand in Apolda: Verdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Nach dem verheerenden Brand in Apolda wurden am Montag in dem Wohnhaus zwei weitere Leichen entdeckt. Damit sind nach derzeitigem Stand vier Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 35-Jähriger stellte sich der Polizei.