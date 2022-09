Wie Geschäftsführer Carsten Schütz MDR THÜRINGEN mitteilte, ist am Dienstag eine Lieferung Kohlendioxid in Apolda angekommen. Die Bänder liefen wieder und es könne in vollem Umfang produziert werden, so Schütz. Zumindest die nächsten drei bis vier Wochen seien gesichert. Die Brauerei hatte, wie andere Getränkehersteller auch, wegen fehlenden Kohlendioxids die Produktion herunterfahren müssen. Deutschlandweit war es zu derartigen Lieferproblemen gekommen.