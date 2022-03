Aber: Die Gemeinschaft der Briefmarkensammler ist kleiner geworden und vor allem älter, gibt Opitz zu bedenken. Mit seiner Nachwuchsarbeit will er gegensteuern. "Doch das", sagt Opitz "ist ein Stück harte Arbeit. Keiner hat mehr Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Es fehlt an Vereins-Leitern und Menschen, die AGs wie in Magdala am Leben erhalten." Ganze zwei weitere Vereine kennt Lutz Opitz in Thüringen, die sich der Arbeit mit ganz jungen Philatelisten verschrieben haben. Dabei sind die Kinder so leicht zu begeistern.