Mit Gartenschauen kennt sich Apolda aus. 2017 war die Stadt Ausrichter der Landesgartenschau - jetzt ist sie Außenstandort der Bundesgartenschau. Die Parks der Kreisstadt des Weimarer Landes haben eine ganz unterschiedliche Geschichte. Wer diese kennenlernen will, schließt sich am besten einer der Gästeführerinnen an. Stefanie Fisel zum Beispiel kennt die Historie aus dem Effeff.