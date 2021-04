1580 erbaut, wurde das Schloss über Jahrhunderte hinweg von verschiedenen Adelsgeschlechtern bewohnt. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Es ist einer dieser besonderen Orte, in denen man die Geschichte fast riechen kann. Der Park rund um das Schloss ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Viele Jahre war er zu gewuchert und fand kaum Beachtung. Doch das hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Kromsdorf ist eine Perle mit einem Alleinstellungsmerkmal.

Einzigartige Büstensammlung

Nur hier findet der Besucher eine außergewöhnliche Büsten Sammlung. Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek bezeichnet sie als europaweit einmalig. "Zwar gibt es in der Nähe von Wien etwas Ähnliches, doch nicht vergleichbar mit dem, was in Kromsdorf zu sehen ist." 64 Büsten, eingelassen in die Mauern, die den etwa einen Hektar großen Renaissancegarten umfassen. Kaiser, Könige, Fürsten der Neuzeit aber auch Exoten: dargestellt sind Persönlichkeiten aus aller Welt. "64 Nischen sind es. Genau so viele, wie ein Schachbrett Felder hat", erklärt Ortschaftsbürgermeister Braniek. Urheber dieser außergewöhnlichen Idee war Baron Johann Theodor de Montaigne, der die einfache Mauer ab 1664 zu einem einmaligen Objekt der Kunstgeschichte umgestalten ließ.

64 Büsten zeigen Persönlichkeiten aus aller Welt und zieren die Außenmauer. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Restaurierung für Buga

Aktuell wird ein Rundweg an der Schlossmauer entlang gebaut, damit die Besucher die Büsten aus der Nähe betrachten können. Auch das ehemalige Gärtnerhaus, welches zu DDR-Zeiten als Kindergarten diente, wird denkmalgerecht restauriert. "Dort wird eine Anlaufstelle für BUGA-Besucher eingerichtet und es wird eine Ausstellung zu sehen sein. Ein Modell des Schlosses wird gezeigt und es werden Tafeln aufgestellt, die die bewegte Geschichte des Schlosses erklären", so Braniek.

Ereignisreiche Geschichte

Erbaut wurde das Schloss 1580 von Georg Albrecht von Kromsdorf. 1666 hat es Baron Johann Theodor de Mortaigne auf nicht ganz legalem Wege übernommen. Er investierte und baute an. Ost- und Westflügel kamen hinzu. 1806 zerstörten Franzosen nach der Schlacht von Jena und Auerstedt einen Teil des Gebäudes und raubten es aus. Erst 24 Jahre später nahm sich Großherzog Karl-Friedrich von Sachsen-Weimar einem neuerlichen Umbau an. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Schloss von amerikanischen Truppen besetzt und danach von Flüchtlingsfamilien bewohnt.

Noch sehen die Bäume im Schlosspark etwas karg auf, aber mit dem Frühlingsbeginn erblüht der Park zu neuem Leben. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Kulturveranstaltungen und Gastronomie beleben den Park