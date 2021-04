Es ist einer dieser besonderen Orte, in denen man die Geschichte fast riechen kann. Der Park rund um das Schloss ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Viele Jahre war er zugewuchert und fand kaum Beachtung. Doch das hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Kromsdorf ist eine Perle mit einem Alleinstellungsmerkmal.

Nur hier findet der Besucher eine außergewöhnliche Büstensammlung. Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek bezeichnet sie als europaweit einmalig. "Zwar gibt es in der Nähe von Wien etwas Ähnliches, doch nicht vergleichbar mit dem, was in Kromsdorf zu sehen ist."