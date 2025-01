Die CDU-Kreisvorsitzende im Weimarer Land, Landrätin Christiane Schmidt-Rose, habe bereits per Mail alle stimmberechtigten Vertreter zu einer neuen Wahlkreisvertreterversammlung eingeladen. Diese solle am Sonntagabend in der CDU-Geschäftsstelle in Apolda stattfinden. Laut Schmidt-Rose lässt die Geschäftsordnung der CDU Thüringen in begründeten Dringlichkeitsfällen eine solche Fristverkürzung zu.