Noch immer sind viele Menschen in ländlichen Gebieten ungeimpft, was im Flächenland Thüringen zu einer insgesamt niedrigen Impfquote führt. MDR THÜRINGEN sind Fälle bekannt, in denen alte Menschen auf dem Land ungeimpft bleiben, weil der Hausbesuch ausbleibt oder der Hausarzt keine Impfung vornimmt (etwa ein Drittel der Thüringer Hausärzte impft nicht). Möglicherweise sind das Einzelfälle, doch sichere Erkenntnisse dazu gibt es nicht. Denn Hausbesuche sind ein blinder Fleck der Impfstatistik. Sie werden zwar extra abgerechnet, fließen aber als "Impfung bei niedergelassenen Ärzten" in die offiziellen Zahlen ein.

Corona-Impfung am Küchentisch: Wie viele Impfungen bei Hausbesuchen durchgeführt werden, wird statistisch nicht erfasst. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Schon wieder im Dauerstress

Dass Ulf Zitterbart überhaupt noch Hausbesuche anbietet, grenzt an ein Wunder. Nicht mal eine halbe Stunde hat der Besuch bei Böbers gedauert. Blutdruck, Blutzucker, Impfen, noch ein paar Scherze und warme Worte, dann packt Zitterbart schon wieder seine Arzttasche. Kaum aus dem Haus wirkt er wie ein Getriebener. Seine Praxis ist nur etwa 500 Meter die Straße runter, trotzdem schreitet er aus wie auf der Flucht. Er macht schnelle, große Schritte und huscht knapp vor einem heranfahrenden Auto über die Straße. Bloß keine Zeit verlieren.

Seit ein paar Wochen sind Zitterbart und sein Praxispersonal im Dauerstress. Laut Bedarfsplanung, versorgt ein Hausarzt 1.600 Patienten, von denen normalerweise 900 bis 1.000 pro Quartal in die Sprechstunde kommen. "In Corona-Zeiten sieht das ein bisschen anders aus, wir werden regelrecht erdrückt von Menschen, die einen Arzt brauchen", sagt Zitterbart. Es kämen sogar Patienten aus Erfurt oder Weimar, erzählt Laura Grossin, die als Arzthelferin seit 2015 bei Zitterbart arbeitet. "Es ist bombastisch viel mehr geworden", sagt die 26-Jährige. Krankenschwester Laura Grossin: "Ich wünsche mir, dass die Menschen uns Schwestern mal wieder ein Lächeln schenken und nicht ihre Wut an uns auslassen." Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Zitterbart, der auch Vorsitzender des Thüringer Hausärzteverbands ist, gibt ein Beispiel: "In den zurückliegenden Sommermonaten kam fast nie jemand, um sich impfen zu lassen. Da waren es zehn, maximal 15 Impfungen pro Woche. Dagegen habe ich heute Vormittag allein schon 60 Impfungen gehabt." Ein Beispiel, an dem sich zwei Tatschen ablesen lassen: Das exponenzielle Wachstum der Infektionszahlen führt zu einer dramatisch höheren Nachfrage an medizinischer Versorgung und die Politik hat noch immer nicht begriffen, dass es zu spät ist neue Maßnahmen zu planen, wenn die Welle schon da ist.

Boostern mit halber Kraft