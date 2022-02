Der Arzt bleibt auch nach deren Entlassung mit seinen Patienten in Kontakt. Er telefoniert oder schickt Fragebögen, um weiter an den Behandlungsmethoden zu feilen. "Außerdem gibt es eine Klinik-App", ergänzt Verwaltungschef Mark Förste. "Auch mit der bleiben Patienten nach der Reha in Kontakt. Schon während ihres Aufenthaltes lernen sie mit der App umzugehen." Die App bietet Trainings- und Therapiepläne an. Auch Kochrezepte und andere Tipps stellt sie bereit. Es gibt eine Chat-Funktion zwischen Patienten und Therapeuten. "Die Nachsorge ist ein wichtiger Teil der Behandlung und gibt sowohl den Patienten, als auch uns eine Sicherheit", so Förste.

Bildrechte: Klinikzentrum Bad Sulza/Klaus Lohmann