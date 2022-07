Das sich plötzlich aufgetane Loch, in das in Bad Sulza ein Mann fiel und starb , soll verfüllt werden. Um weitere Unfälle zu verhindern und den Graben als Hochwasserentlastung weiter nutzen zu können, soll es mit Erdbeton oder verdichtungsfähigem und raumbeständigen Material wie etwa lehmigem Schotter gefüllt werden. Das teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) auf Nachfrage mit.

Außerhalb des direkten Umfeldes um das Loch herum sehen die Experten "aktuell keine akute Gefährdung". Ein 62 Jahre alter Mann war am 4. Juli am Rande der Kleinstadt Bad Sulza nahe Weimar beim Rasenmähen in das sich plötzlich auftuende Loch gestürzt und gestorben.