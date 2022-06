Wegen eines kaputten Erdkabels ist am Donnerstag in Bad Berka (Weimarer Land) über etwa neun Stunden der Strom ausgefallen. Das teilte der Sprecher der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, Martin Schreiber, mit.

Dieses Kabel hat den Kurzschluss verursacht. Bildrechte: MDR/Stefan Eberhardt