Feuerwehrmänner stehen am Montag an der Unfallstelle. Am Mittwoch soll das Loch mit einer Kamera untersucht werden. Bildrechte: dedimag GmbH

Am Montag war ein 62-jähriger Mann in der Nähe des Gradierwerks beim Rasenmähen in seinem Garten in ein sechs Meter tiefes Loch gestürzt und gestorben. Am Dienstag wurden Karten und Unterlagen zum Bergbau in der Region sowie der geologischen Beschaffenheit des Untergrundes miteinander abgeglichen. An der Unglücksstelle soll sich ein ehemaliger Bachlauf befunden haben, der vermutlich zugeschüttet wurde.