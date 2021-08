Museum wird erweitert Größtes Freilichtmuseum Thüringens in Hohenfelden geplant

Geplant ist neben der Geländeerweiterung ein neuer Multifunktionsbau im Eingangsbereich. Der Neubau soll als regionale Tourist-Information für das Weimarer Land und den Freistaat Thüringen dienen. Ferner ist ein Ausstellungsbereich geplant und digitale Informationspunkte. Ladestationen für E-Bikes sollen das Freilichtmuseum für Fahrradausflüge attraktiver machen.



Darüber hinaus sollen drei weitere historische Gebäude nach Hohenfelden versetzt werden und das geschichtsträchtige Gebäudeensemble bereichern. Den Anfang soll ein so genanntes Altenteilerhaus machen, für das Arbeiter derzeit ein Fudament gießen. Das Haus wurde 1816 in Buttlar im Wartburgkreis erbaut und liegt inzwischen in Einzelteilen in einer Scheune im Ort Hohenfelden. Das Haus soll künftig in der Baugruppe "Rhön" stehen.