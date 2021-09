In dem sogenannten Speziallager Nr. 2 bei Weimar starben zwischen 1945 und 1950 über 7.000 Menschen an Hunger und Krankheiten. Rund 28.000 waren dort auf dem Ettersberg interniert, darunter hauptsächlich lokale NSDAP-Kader. Konkret waren im Speziallager Buchenwald mehr als die Hälfte der Häftlinge lokale NSDAP-Funktionäre. Meist Personen, die eine besondere Funktion innerhalb der Gesellschaft hatten - wie Lehrer, Bürgermeister, Block- und Zellenleiter. Dazu kamen Polizisten und Offiziere von Gestapo und SS. Aber auch Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren wurden in Buchenwald eingesperrt oder Menschen, die denunziert oder verwechselt wurden.