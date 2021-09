Zu aller Freude gibt es viele Kinder im Ort, doch der nächste Kindergarten ist ein paar Kilometer entfernt. Und das passt vielen nicht. Eltern haben Unterschriften gesammelt und fordern einen Kita-Neubau. Auf dem Schreibtisch von Bürgermeister Enderlein liegt eine Liste - mehr als 100 Unterstützer beteiligten sich. Doch ein Kindergarten-Neubau ist keine einfache Sache. Ettersburg kann zwar prinzipiell für sich und unabhängig entscheiden, doch laut Kita-Bedarfsplanung des Landkreises steht der Gemeinde kein eigener Kindergarten zu. In der Umgebung, so heißt es, gibt es genug Kapazitäten.

Das ärgert Bürgermeister Enderlein. "Die Bedarfsplanung", sagt er, "ist überholt. Noch immer wird Ettersburg nicht als eigenständige Gemeinde dort aufgeführt." Nach wie vor orientiert sich der Kreis an der Bedarfplanung aus dem Jahr 2017. Damals gab es im nördlichen Weimarer Land noch keine Gebietsreform. Es gab keine Landgemeinde "Am Ettersberg". Die Strukturen waren andere.

Ettersburg ist selbstständig, hat seine Verwaltungsaufgaben aber an die Landgemeinde "Am Ettersberg" delegiert. Das Ettersburg aber in der Kita-Bedarfsplanung des Kreises eingeschlossen ist, findet Bürgermeister Enderlein unrechtmäßig. Vielmehr pocht er auf sein Recht auf Selbstverwaltung. Dem widerspricht auch Thomas Heß (CDU) nicht, Bürgermeister der Landgemeinde, nicht. Einen Kita-Neubau in Ettersburg unterstützt er dennoch nicht.