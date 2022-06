Nach rund 15 Monaten Bauzeit hat die Feuerwehr Ramsla im Weimarer Land am Wochenende ihr neues Gerätehaus offiziell eröffnet. Der Neubau hat eine Nutzfläche von gut 300 Quadratmetern und ist damit mehr als fünfmal so groß wie das alte Feuerwehrhaus. Wie der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg Thomas Heß (CDU) mitteilte, wurden gut 910.000 Euro investiert. Beim Bau sei viel Eigenleistung erbracht worden, was eine Menge Geld gespart habe, so Heß.

Eigenleistungen der Ramslaer reduzierten die Kosten des Projekts. Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Ramsla/Stefan Heibuch