Es gebe wenig Berührungspunkte, die Menschen in den Blöcken lebten eigentlich in ihrem eigenen Dorf. Jetzt sei auch der kleine Supermarkt im Ort geschlossen, da hätten die Menschen im Wohnblock noch weniger Grund, in den Ort zu gehen. "Es braucht mehr Möglichkeiten, sich in einem zwanglosen Kontext kennenzulernen", sagt Sandra Mieske.