Das verlängerte Wochenende haben sie noch mitgenommen - und dutzende Besucher haben es ausgenutzt. Das Thüringer Freilichtmuseum in Hohenfelden ist in die Verlängerung gegangen und hat in diesem Jahr erst am 3. November die Fensterläden zugeklappt.

Das Museum nutzt die Besucherpause, um wichtige Reparaturen zu erledigen. "Wenn es da Wetter zulässt, wird auch am Eichelborner Haus weitergebaut. Ein Teil der Verbretterung und der Putze müssen in die Kur", berichtet Franziska Zschäck. Tische, Bänke und Möbel werden aufgearbeitet und Neuzugänge der Sammlung hinzugefügt. "Außerdem haben wir ja noch eine Sonderausstellung im Dorf geöffnet. Bis Januar ist die noch zu sehen und parallel dazu bereiten wir schon die nächste Sonderausstellung vor."

Von Entspannung ist in der Winterpause in Hohenfelden also keine Rede. "Wir fallen bestimmt nicht in einen Winterschlaf. Es gibt genug zu tun, die nächste Saison will vorbereitet sein." Mit viel Freude und Spannung blickt Zschäck auf ein weiteres Bauprojekt. "Anfang 2025 soll endlich die Mühle repariert werden." Der Musemsliebling steht schon lange still. Die Mühlentechnik ist kaputt. Ziel ist es, dass sich die Flügel zur Saisoneröffnung im April 2025 wieder drehen.