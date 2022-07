Corona als große Belastung

Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen hat auch der Feuerwehr sehr zugesetzt. "Alles, was außerhalb der Einsätze passiert, ging ja nicht. Aber gerade das Gesellige ist total wichtig, auch für die Kameradschaft. Das müssen wir jetzt unbedingt wieder hochfahren", sagt der Stadtbrandmeister.

Und er hat sich auch richtig über die Politik geärgert: "Wir mussten ja trotz Corona weiter Einsätze fahren. Aber zur Ausbildung durften wir uns nicht treffen. Und dass die Freiwillige Feuerwehr bei der Impf-Priorisierung komplett vergessen wurde, war wie ein Schlag ins Gesicht. Anerkennung sieht wirklich anders aus." Die Zahl der Einsätze hat sich durch Corona nicht verändert. Nur die Ausbildung ist zu kurz gekommen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Durchschnittlich rückt die Feuerwehr Sömmerda einmal pro Tag aus. Aber das heißt auch, dass es an manchen Tagen zwei bis drei Einsätze sein können. Oder dass ein Einsatz viele Stunden dauert, wie kürzlich beim Feldbrand in Kindelbrück. Und das ist auch körperlich anstrengend. Susanne Mund schätzt, einen Feuerwehrschlauch unter Druck festzuhalten, erfordert ungefähr so viel Kraft, wie das Sofa durchs Wohnzimmer zu schieben.

Wichtig ist ihnen, dass hier alle am gleichen Strang ziehen. Gerade jetzt im Sommer: Die Brandgefahr ist hoch, man will aber auch mal in den Urlaub fahren. "Da spricht man sich unkompliziert ab, dass die ganzen Ferien abgedeckt sind", sagt Susanne Mund. An die Frauen werden die gleichen Anforderungen gestellt wie an die Männer. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Und niemand bleibt einfach zu Hause, wenn es zum Einsatz geht. "Jeder, der verfügbar ist, kommt dann auch. Egal, ob es 40 Grad sind und einem unter dem Anzug der Schweiß läuft oder Weihnachten gerade Bescherung ist."

Und Maik Nimz ergänzt: "Das ist halt einfach Feuerwehr. Wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, dann mit Leib und Seele. Da wächst man zusammen. Das ist wie eine zweite Familie." Auch Feuerwehrfrauen in Elternzeit kommen gern auf einen Plausch vorbei. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Die Bekämpfung der Gefahren, die durch Brände entstehen, wurde schon in der Römerzeit als notwendig gesehen. Erst die Erkenntnis, dass der Bürger sich nicht alleine nur auf die Obrigkeit beruhen und verlassen, sondern vielmehr sein Schicksal selbst in die Hand nehmen sollte, trug maßgeblich zur Gründung von Freiwilligen Feuerwehren bei. In Deutschland sind viele Feuerwehren in der Zeit der Bürgerlichen Revolution um das Jahr 1848 entstanden. An Frauen bei der Feuerwehr war damals natürlich noch nicht zu denken. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Im Mittelalter gehörte aber bereits zu vielen Gemeindeverfassungen die Verpflichtung der Einwohner, sich am Brandschutz zu beteiligen. Für Feuermeldungen waren zunächst Türmer und Nachtwächter zuständig.

Die feuerwehrtechnische Ausrüstung bestand in der vorindustriellen Zeit aus einfachen Hilfsmitteln, wie Eimern, Leitern oder Einreißhaken. Im 16. Jahrhundert wurde der Schlauch erfunden, der zuerst aus genähtem Leder angefertigt wurde; später wurde das Leder vernietet. Darüber hinaus wurden manche Feuerwehrmänner seit dem späten 17. Jahrhundert mit alten Militärhelmen ausgerüstet. Und auch so eine Ausrüstung konnten sich die ersten Feuerwehrmänner sicher nicht vorstellen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann