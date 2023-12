Sportdirektor Rudi Völler sagte am Freitag, dass die EM nicht nur an den zehn Euro-Spielorten stattfinden soll, sondern in ganz Deutschland. "Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen", so Völler.