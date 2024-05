Jeden Tag um 10:30 Uhr gibt es dort das gleiche Bild: Der Tross an Medienleuten setzt sich in Bewegung in Richtung Resort. Eine Viertelstunde lang dürfen sie beim Training filmen und fotografieren, dann geht es zurück. Nach nur vier Tagen hat sich schon so etwas wie Alltag eingeschlichen. Am Freitag ist der Spuk aber schon wieder vorbei. Allerdings nur bis zum 10. Juni, bis die Engländer kommen.