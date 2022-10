Ein Unbekannter hat am Montag in Apolda in direkter Nachbarschaft einer Unterkunft für 147 Geflüchtete aus der Ukraine Feuer gelegt und eine Gasflasche aufgedreht. Laut Polizei verschaffte sich der Mann am Nachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Industriebrache in der Nordstraße - direkt gegenüber der Unterkunft. Im Eingangsbereich stapelte er Holzpaletten und zündete sie an.