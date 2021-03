Die Geflügelpest in einem Zuchtbetrieb in Niederreißen im Weimarer Land ist bestätigt. Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Mittwoch wurde das Vogelgrippe-Virus vom Subtyp H5N8 bei Laboruntersuchungen im Friedrich-Loeffler-Institut des Bundes nachgewiesen. Der Geflügelhof Schulte hatte fast 1.300 lebende Hühner aus einem Betrieb in Nordrhein-Westfalen bezogen, in dem die Vogelgrippe bereits nachgewiesen worden war. Der Thüringer Betrieb verkaufte diese Hühner seinerweits an zahlreiche Züchter weiter.

"Max Muster" ins Viehhandelskontrollbuch eingetragen

Die Suche nach den Hühnerkäufern wird dadurch erschwert, dass viele von ihnen beim Kauf Phantasienamen wie Max Muster angaben. Nach Angaben des Amtsarztes des Weimarer Landes machen Geflügelkäufer "mitunter" falsche oder unvollständige Eintragungen bei den Pflichtangaben im Viehhandelskontrollbuch. Um den Geflügelzuchtbetrieb in Niederreißen werden ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet.

Labor prüft auf Geflügelpest in Schmalkalden-Meiningen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen sollen Laboruntersuchungen einen Vogelgrippeverdacht klären helfen. Eine Sprecherin des Landratsamtes teilte mit, dass durch den Händler im Weimarer Land auch Hühnerhalter im Kreis Schmalkalden-Meiningen beliefert wurden. Das Landratsamt hat in den bisher bekannten belieferten Betrieben und Haltern Proben genommen, die zur Untersuchung an das Landeslabor in Bad Langensalza geschickt wurden. Die Ergebnisse werden gegen Ende der Woche erwartet.

Stallpflicht-Vorgaben sollen angepasst werden

Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums wurden inzwischen weitere Vogelgrippe-Verdachtsfälle aus dem Saale-Holzland-Kreis, dem Weimarer Land und der Stadt Erfurt gemeldet. Proben dieser Tiere würden im Labor untersucht. Die Veterinärämter der Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen passen laut Ministerium ihre Stallpflicht-Vorgaben an die aktuelle Hochrisiko-Lage an.