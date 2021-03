Laut Veterinäramt hatten zahlreiche Käufer mit Fantasienamen wie "Max Muster" unterschrieben und können nicht ermittelt werden. Das Landeslabor in Bad Langensalza hat bei dem Händler in Niederreißen bisher 25 tote und sterbende Hühner entdeckt. Der Händler hatte die Tiere von einem Geflügelgroßhändler aus Nordrhein-Westfalen gekauft.

Das Veterinäramt im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist wegen der Geflügelpest in Alarmbereitschaft. Eine Sprecherin des Landratsamtes teilte mit, dass der Verdacht eines Ausbruchs in einem Betrieb im Weimarer Land bestehe. Durch diesen Händler wurden laut Landratsamt auch Hühnerhalter im Kreis Schmalkalden-Meiningen beliefert. Sie sollten sich umgehend mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen.

Das Landratsamt hat in den bisher bekannten belieferten Betrieben bereits Proben genommen, die zur Untersuchung an das Landeslabor in Bad Langensalza geschickt wurden. Die Ergebnisse werden gegen Ende der Woche erwartet. Das Landratsamt weist darauf hin, dass in den ausgewiesenen Risikogebieten im Kreis Schmalkalden-Meiningen weiter Stallpflicht für Geflügel gilt.