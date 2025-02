An diesem Vormittag ist gerade einiges los in dem kleinen Sparkassen-Raum am Markt in Buttelstedt im Weimarer Land. Binnen 20 Minuten geben sich sieben Kundinnen und Kunden die Klinke in die Hand. "Ich will eine Überweisung machen und Auszüge holen", sagt Silvia Rückert. Für sie ist der Ausflug hierher Routine. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit dem Auto macht sie eine kurze Runde aus dem Neubaugebiet in die Ortsmitte. "Dann mache ich meine Tour. Kaufhalle, Sparkasse." Kurze Wege seien wichtig, denn sie werde nicht jünger. Wie andere hat sie bereits davon gehört, dass die Sparkasse den Automaten für Kontoauszüge und Überweisungen abbauen will. "Gerade für ältere ist das nicht gut. Nicht alle haben ein Handy oder digitale Technik. Da müsste man sich ganz schön umstellen", sagt Rückert. Hinter ihr hängt in dem kleinen Raum der Sparkasse ein großes Plakat, das dafür wirbt, Bankgeschäfte per App zu erledigen.

Gabriele Dünkel erwartet mehr Aufwand durch den Abbau. "Da muss man jetzt ständig nach Weimar fahren. Das hier ist für uns doch viel günstiger. Auf die Schnelle mal einen Kontoauszug holen oder Geld abheben." Das sieht David Maisel eigentlich genau so. Der Leiter des Vorstandsstabs bei der Sparkasse Mittelthüringen, zu der auch der SB-Bereich in Buttelstedt gehört, sagt, es gehe der Sparkasse dabei nicht ums Sparen oder den Abbau von Filialen auf dem Land.

Die Sparkasse hat aber bereits in einem Einkaufszentrum in Weimar-Schöndorf einen solchen Automaten abgebaut und plant das in den kommenden Monaten mit gut zehn weiteren Geräten in ihrem gesamten Geschäftsgebiet, das sich über die Kreise Weimarer Land, Sömmerda sowie Erfurt und Weimar erstreckt. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Derzeit gibt es noch etwa 70 solcher Geräte, 39 habe man im letzten Jahr noch einmal neu bestellt. Doch mehr sei nicht drin gewesen - und künftig wird der Hersteller keine neuen Geräte mehr herstellen, sagt die Sparkasse.

Grund sei das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das ist 2021 beschlossen worden und tritt nach einer Übergangsfrist Ende Juni 2025 in Kraft. Ziel ist es, dass zahlreiche Geräte immer von allen Menschen genutzt werden können - auch von Rollstuhlfahrern, Blinden oder Gehörlosen. Um alle Anforderungen zu erfüllen, müssten die Geräte durch den Hersteller verändert werden - und das lohnt offenbar nicht mehr.

Denn die Zahl der Nutzer geht zurück - deswegen werden solche Geräte immer seltener durch Banken gekauft. Vor allem von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die noch im ländlichen Raum aktiv sind. Doch auch deren Bedarf geht durch immer stärkere Nutzung von Online-Banking zurück. Etwa 70 Prozent der Kunden nutzten inzwischen Online-Angebote, gibt der Ostdeutsche Sparkassenverband an, Tendenz steigend. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK