Ein Mann soll in Apolda im Weimarer Land am Sonntagabend unvermittelt auf zwei Passanten eingeschlagen haben. Nach Polizeiangaben war der 38-Jähriger am Sonntagabend mit Begleitern im Alter von 19 und 20 Jahren unterwegs. In der Nähe einer Pizzeria forderte der Mann eine ebenfalls 19-jährige Frau auf, "schmutzig zu tanzen".