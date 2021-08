Eine Woche nach dem versuchten Tötungsdelikt in Kranichfeld im Weimarer Land ist die 29 Jahre alte tatverdächtige Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt am Dienstag mitteilte, hat ein Ermittlungsrichter die Unterbringung angeordnet.