Hunderte Schaulustige erlebten auf dem Apoldaer Melanchthonplatz am Montagabend einen öffentlichen Glockenguss. Glockengießer Rudolph Perner aus Passau fertigte eine rund 320 Kilogramm schwere Bronzeglocke für die Kirche in Kapellendorf (Weimarer Land).

Um 20:05 Uhr füllten er und seine Mitarbeiter das 1.100 Grad Celsius heiße Metall in die vorbereitete Form. Die Glocke muss nun langsam auskühlen und wird erst in ein paar Tagen in der Werkstatt in Passau aus der Form geholt, wie Perner sagte. Erst dann könne man endgültig sehen, ob der Guss erfolgreich war.