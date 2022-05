Auf dem ehemaligen Gelände der Weimarer Wurstwaren in Nohra (Weimarer Land) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 20 Uhr einen Großbrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, stellte vor Ort aber nur ein kleineres Feuer im Dachbereich fest.