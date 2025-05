Christian Polifka ist Hausmeister. Sein Arbeitstag beginnt früh. "Dann mache ich erst einmal eine Kontrollrunde. Ich schaue, ob alle Lichter gehen, ob in den Sanitärräumen Papier aufzufüllen ist, oder Türklinken festzuschrauben sind." Danach geht es bei schönem Wetter an den Rasenmäher. Per Hand macht sich Polifka dran, den Sportplatz und die Außenanlagen der Schule zu mähen. "Der Job macht mir wirklich Spaß. Erst recht an dieser Schule hier. Es ist ruhig und die Kinder haben Platz. Ich mag diesen Ort."

Polifka braucht es nicht zu sagen - man sieht ihm an, wie sehr er an der Arbeit und den Kindern hängt. Und umgekehrt ist es genauso. "Wir haben einen coolen Hausmeister. So einen hat nicht jede Schule." Das Besondere: Jeden Mittwoch in der Frühstückspause wird aus "Hausmeister Christian" - "DJ Christian". Punkt neun Uhr wuchtet er die schwere Musikbox auf den Schulhof und stöpselt den Computer an. "Ich sammle die Tage davor Musikwünsche der Kinder ein und bereite eine Playlist vor." Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Die Technik ist simpel, der Effekt aber groß. Kaum ist die Box aufgestellt, stürmen auch schon die ersten Kinder auf den Schulhof. Sie warten auf ihre Lieblingshits. Großer Knaller in diesem Jahr ist "Wackelkontakt". Bei diesem Lied gibt es für die mehr als 160 Grundschulkinder kein Halten mehr. Sie singen mit und üben Choreografien. "Ab und an machen wir auch die Robbe. Zu diesem Song liegen alle auf dem Bauch und wackeln mit Armen und Beinen und das mitten auf dem Schulhof. Das sieht dann verrückt aus", berichten die Kinder.

Mittendrin ist auch Schulleiterin Anke Meißner, die die Disco-Pause quasi von ihrer Vorgängerin übernommen hat. "Eine tolle Sache. Die Pause animiert die Kinder zu Bewegung. Sie kommen nicht auf andere, vielleicht dumme Ideen. Außerdem passt sie wunderbar zu uns. Schließlich sind wir ja eine musikalische Grundschule." Musikalische Grundschule kann werden, wer ein besonderes Konzept nachweist. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Musik spielt im Unterrichtsalltag in der Grundschule Moorental ohnehin eine große Rolle. Es gibt viele talentierte Kinder hier, die regelmäßig bei Auftritten ihr Können zeigen. Die Bewegungspause hat gerade in den vergangenen Monaten für Entlastung gesorgt.

Die Turnhalle der Schule wurde saniert und war etliche Wochen geschlossen. Kinder und Lehrer haben jede Möglichkeit genutzt, sich zu bewegen. Da kam der Mittwochstanz gerade recht. Aber auch jetzt, wo die Sporthalle fertig und frisch modernisiert ist, wird es weiterhin laut und wild in den Frühstückspausen bleiben.

"Diese Tradition werde ich beibehalten - so lange bis ich in Rente gehe. Und das wird noch zwei Grundschul-Generationen dauern", sagt Christian Polifka, dessen Leidenschaft das Musik-Machen ist. Seit 29 Jahren steht er hinterm DJ-Pult. "An den Wochenenden kann es schon mal ein 90. Geburtstag sein, auf dem ich spiele.

Da kommt mir die Abwechslung hier ganz recht. Außerdem bleibe ich da immer auf dem Laufenden, was die Musiktrends angeht", sagt er und spielt wieder einmal "Wackelkontakt", zudem die Kinder ausgelassen hüpfen. Nach 20 Minuten ist die Pause viel zu schnell vorbei. Ausgepowert geht es zurück in den Matheunterricht.