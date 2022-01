Eislöffel aus Pappe? Unmöglich in diesem feuchten Milieu. Auch Holz kam nicht in Frage: "Dafür müssten wieder wertvolle Buchenbestände gefällt werden", sagt ABLIG Geschäftsführer Torsten Langbein. Gemeinsam mit ihren Zulieferern haben sie getüftelt und sind schließlich bei einer Firma in Mittweida hängen geblieben. "Die stellen biobasierten Kunststoff her, der nicht chemisch verändert ist."