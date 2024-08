Das Haus aus Empfertshausen im Wartburgkreis befindet sich noch im Rohbau und soll laut Museumschefin Franziska Zschäck später einmal gemeinsam mit seinem Nachbarhaus Handwerksleben und Schnitzeralltag um 1960 in Westthüringen zeigen.

Mit der Auszeichnung geht der Förderverein auch ins Rennen um den Jahrespreis der Kulturfördervereine, der am 23. November in Weimar verliehen wird. In diesem Jahr gilt das Motto "Kulturrettung".