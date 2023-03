Im Freilichtmuseum Hohenfelden ist am Dienstag ein neues Handwerkerhaus übergeben worden. Museumschefin Franziska Zschäck nahm den Schlüssel für das Gebäude aus dem Jahr 1868 entgegen. Der Förderverein des Museums hatte es in Empfertshausen in der Rhön erworben und umsetzen lassen - mit 170.000 Euro Förderung aus einem Bundesfonds. Der Rohbau steht, nun ist das Museum für den Weiter- und Ausbau verantwortlich.

Das neue Handwerkerhaus im Freilichtmuseum Hohenfelden: Der Förderverein des Museums hatte es in Empfertshausen in der Rhön erworben und umsetzen lassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK