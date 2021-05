Bei einem Brand in einer Produktionshalle in Apolda ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

In der Produktionshalle eines kunststoffverarbeitenden Unternehmens standen mehrere Maschinen. Bildrechte: MDR/Johannes Krey