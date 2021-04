Seit über 20 Jahren züchtet der Thüringer Thorsten Rex Siberian Huskys - und ist mit dieser Rasse einer der letzten in Thüringen. Diese wunderschönen Tiere, die mitunter eisblaue Augen haben, lassen potenzielle Hundebesitzer ins Schwärmen geraten. Die Vierbeiner brauchen weniger Auslauf, als viele denken, und auch mit dem europäischen Klima hat sich die Rasse inzwischen angefreundet. "Huskys sind Familientiere", betont Torsten Rex. "Das Gerücht, dass insbesondere diese Tiere mehr Bewegung bräuchten als andere Hunde, ist falsch. Der Husky passt sich an. Er hält es auch bei 30 Grad plus aus. Denn da, wo er herkommt, Sibirien oder auch Kanada, haben wir im Sommer auch Temperaturen um die 30 Grad und eben im Winter Minus 20, 30, 40 Grad."



Die Nachfrage nach Huskys sei in den vergangenen Monaten etwas angestiegen. Doch nicht jeder, der bei Thorsten Rex anklopft, bekommt am Ende ein Tier. Der Züchter will seinen Nachwuchs in seriöse Hände geben. "In einer kleinen Wohnung kann man einen Husky nicht artgerecht halten. Ein Garten, wo Hund und Herrchen miteinander spielen und toben können, ist Mindestvoraussetzung."