Thomas Löbe stinkts. Er hat genug von rücksichtlosen Müll-Touristen und deren Hinterlassenschaften. Seit Jahren ärgert sich der Markvippacher über den Zustand der Naherholungsgebiete im nördlichen Weimarer Land und auch dem Kreis Sömmerda. Wo man hinschaut: illegale Entsorgung.

Im Gebüsch: Autoreifen, Kachelofen, Toilettenschüsseln

Tatsächlich: der Winter gibt so Einiges preis. Die fehlenden Blätter an den Bäumen und Büschen verdecken nicht mehr, was sich im Unterholz verbirgt. "Autoreifen, Batterien, zerschlagenes Porzellan und Flaschen. Dutzende Müllsäcke habe ich hier schon rausgeholt", sagt Thomas Löppe. Dabei könnte es doch gerade hier so schön sein.

Thomas Löbe ist am Stausee nahe Vippachedelhausen unterwegs. Mit dabei: der Bürgermeister der Landgemeinde "Am Ettersberg" Thomas Heß (CDU) und sein Ordnungsamtschef Torsten Schorcht. Beide staunen, über die Berge an Müll, die Löbe zu Tage bringt. Unter Büschen finden sich Toilettenschüsseln und am Wegesrand ein zerschlagener Kachelofen, Autoreifen, Teile von Kunstrasen und eine leere Plasiktonne. Man könnte die Liste noch ewig weiter führen.

"Eine Problematik, die uns natürlich nicht unbekannt ist. Und trotzdem jedes Mal aufs Neue schockiert." Bürgermeister Thomas Heß

Ordnungsamtsleiter Torsten Schocht dokumentiert den jüngsten Fund, macht Fotos. Er sammelt Belege und vielleicht auch Beweise. Denn sollte man den Übeltätern auf die Schliche kommen, dann wird es teuer. "Das ist ein Verstoß gegen das Abfallgesetz. Dann würde das Umweltamt einen Bußgeldbescheid erlassen. Aber leider können wir die Verursacher nur selten ermitteln", sagt Schorcht. Und dann ist da noch das Eigentumsproblem. Müll in den so genannten Außenbereichen wird normalerweise vom Umweltamt des Kreises Weimarer Land entsorgt. Doch das sitzt in Apolda und damit weit weg.

Die Kollegen haben jedoch Container gestellt und die werden regelmäßig mit Unrat befüllt. "Von den eigenen Leuten. Von unserem Bauhof", so Schorcht. "Auf Privatgrundstücken sind uns aber die Hände gebunden. Dann bleibt uns nur Kontakt aufzunehmen, mit den Eigentümern." Ob die sich um den Müll auf ihren Grundstücken kümmern, sei dann dahin gestellt. Der Aufwand ihn zu entsorgen, ist hoch. "Doch der Mensch ist nun mal ein Mensch. Dort wo ein kleiner Müllberg liegt, kommt in der Regel neuer Abfall hinzu", weiß auch Bürgermeister Heß zu berichten. Thomas Löbe (links) zeigt dem Bürgermeister der Landgemeinde "Am Ettersberg" Thomas Heß seine Dokumente und Fotos. Bildrechte: MDR/ Conny Mauroner

Gemeinde auf Hilfe der Anwohner angewiesen

Seine Landgemeinde umfasst 92 Quadratkilometer. Eine Fläche, die keiner so leicht überblicken kann. Heß ist auf die Hilfe seiner Einwohner angewiesen. Auf Hinweise wie die von Thomas Löbe. Doch wohin mit der Information? Die Landgemeinde hat eine Kampagne gestartet, auch im Amtsblatt für ein Kontaktformular im Internet geworden. Ein Klick und der User landet auf einer Seite, in der er Fundort, Datum und auch ein Foto hinterlassen kann. "Nur wenn wir wissen, wo sich Müll befindet, können wir auch tätig werden", sagt Ordnungsamtsleiter Schorcht. Ein zerschlagener Kachelofen liegt am Wegesrand. Immer wieder laden Unbekannte ihren Müll in der Umgebung von Vippachedelhausen ab. Bildrechte: MDR/ Conny Mauroner