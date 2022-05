Ein international gesuchter mutmaßlicher Betrüger aus dem Weimarer Land ist in Ungarn festgenommen worden. Wie die Polizei Jena am Montag mitteilte, lagen gegen den 34-Jährigen Haftbefehle in vier verschiedenen Bundesländer vor, darunter auch ein Europäischer Haftbefehl wegen Betrugsdelikten.

Ende des vergangenen Jahres seien die Ermittlungen von Thüringen aus nach Hessen, Niedersachsen, Bayern und Sachsen ausgeweitet worden, so die Polizei. Der Raum für die Fahndung sei später erweitert worden, da auch Hinweise aus dem europäischen Ausland auftauchten. Daher bauten die Ermittler auch Kontakte zu Behörden in Österreich, Ungarn und Rumänien auf.

Der Gesuchte wurde laut Polizei im April das erste Mal in Rumänien festgenommen. Die rumänischen Behörden hätten den Haftbefehl jedoch aufgehoben. Das nutzte der Mann aus und verließ das Land Mitte Mai in Richtung Ungarn. Dort wurde er am 24. Mai erneut festgenommen. Jetzt sitzt er den Angaben nach in einer Haftanstalt und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Welche Delikte dem 34-Jährigen konkret vorgeworfen werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.